Вашингтон, , 15:48 — REGNUM Американский эсминец Porter класса Arleigh Burke направился в Черное море, где примет участие вмеждународных учениях Sea Breeze — 2020. Об этом 19 июля сообщает пресс-служба 6-го флота военно-морских сил Соединенных Штатов Америки.

Эсминец ВМС США USS Porter U.S. Navy

«Наше участие в многонациональных учениях, таких как Sea Breeze, является реальной демонстрацией решимости США в отношении коллективной защиты Европы», — цитирует пресс-служба флота вице-адмирала Джина Блэка.

Американский эсминец вместе с дополнительным самолетом ВМС США P-8 из патрульной эскадрильи VP (47), будет задействован в американских и украинских совместных учениях Sea Breeze. В учениях также будут принимать участие две тысячи военных из восьми стран, а также будут задействованы 27 кораблей и 19 самолетов.

Планируется, что кроме Украины и США участие в учениях примут Болгария, Грузия, Норвегия, Румыния, Испания, Турция.

В пресс-службе 6-го флота военно-морских сил США напомнили, что это будет пятый американский корабль, который посетил Черное море в 2020 году.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее Соединенные Штаты Америки одобрили продажу Украине до шестнадцати патрульных катеров Mark VI. В свою очередь глава МИД Украины Дмитрий Кулеба отметил, что американские катера повысят способности ВМС Украины и помогут противостоять имеющимся и потенциальным угрозам в Черном и Азовском морях.