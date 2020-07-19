Лондон, , 15:45 — REGNUM В Великобритания петиция с требованием к правительству Соединенного королевства применить санкции по «Акту Магнитского» к «анти-уйгурской политике» Китая набрала почти 90 тысяч подписей. Петиция размещена на официальном правительственном сайте Великобритании.

Если число подписей под петицией превысит 100 тысяч, то она будет в обязательном порядке рассмотрена в парламенте.

«Актом Магнитского» в Великобритании и в ряде других стран Запада, в частности США, называют пакет законов, который предусматривает введение санкций против тех официальных лиц других государств, которые, по мнению Запада, нарушают права человека.

На Западе постоянно твредят о том, что в Китае нарушают права мусальманского меньшинства, в частности, уйгуров.