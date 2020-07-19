19 июля 2020 | Время чтения 3 мин

Владимир Станулевич, , 15:41 — REGNUM 19 июля исполнилось бы 80 лет Давиду Гусейновичу Пашаеву, сыну ссыльного азербайджанца и русской дочери царского чиновника. Генеральному директору «Севмаша», спасителю ядерного щита России, и, соответственно, ее самой. В 1990-х его предприятию, единственному в стране, умеющее делать атомные ракетные подводные лодки, оставшемуся без государственного оборонного заказа, за долги ограничили электроэнергию, а Москва предложила продать оборудование — чтобы погасить долги по зарплате.

Давид Пашаев — герой России, генеральный директор АО «ПО Севмаш» Фото пресс-службы АО «ПО Севмаш»

Давид Пашаев, генеральный директор «Севмаша» в 1988—2004 годах: «В начале 1992 года, когда в производстве находилось в разной степени готовности 19 кораблей, был практически обнулен государственный оборонный заказ. Завод остался без работы… начались задержки с выплатой заработной платы…».

Мемориальная доска на доме в Северодвинске, где проживал Давид Пашаев Schekinov Alexey Victorovich

В это время решалась судьба нового поколения подводных ракетных крейсеров стратегического назначения. Они должны были прийти на замену стоящих на вооружении АПЛ проектов «Акула» и 667, или не прийти на замену, и тогда «ядерным щитом» остались бы сухопутные ракетные комплексы — более уязвимые и стремительно устаревающие.

Александр Холодов, биограф Д.Г.Пашаева: «Предприятию была необходима стабильная загрузка новыми заказами на долгие годы. Государству — новые ракетоносцы для защиты национальных интересов. А это могла дать только программа вооружений на ближайшие 10−15 лет. Но ее не было… пришлось заводу взять инициативу на себя. Несколько лет понадобилось Давиду Гусейновичу… на разработку, согласование и утверждение этого важнейшего государственного документа… программы поддержания и развития морских стратегических ядерных сил до 2015−2020 годов… Осталась одна утверждающая подпись министра обороны. Но получить ее оказалось труднее всего…».

Юрий Лужков, мэр Москвы в 1992—2010 годах: «Пашаев со Здорновым приехали ко мне и говорят: «Юрий Михайлович, Вы — последняя надежда! Министр Сергеев не подписывает программу… убедите его подписать» …мы этому министерству помогали… ежегодно выделяли для высшего командования Северного флота по десять квартир в Москве… я пришел к нему в кабинет и говорю: «Игорь Дмитриевич! Этот вопрос сверхпринципиальный… подпишешь программу — будем пробивать ее… будем завод заставлять работать. Не будет программы — руки у всех опустятся»… и он подписал. Давид не поверил своим ушам, когда я ему позвонил, что программа подписана».

Александр Холодов, биограф Д.Г. Пашаева: «Закладка подводного крейсера («головного «Борея» «Юрий Долгорукий» — прим. автора) состоялась 2 ноября 1996 года… для изготовления корпуса не было корабельной стали, поставщик которой остался… на Украине… на стапелях уже больше пяти лет стояли ненужные флоту корпуса подводных лодок… для носа и кормы подошли блоки корпуса проекта «Барс». Для средней части, где должен был размещаться ракетный комплекс — блоки проекта «Антей». Принятые решения позволили сэкономить огромные средства, миллиарды рублей, и на несколько лет приблизить срок окончания постройки корабля».

Сергей Ковалев, генеральный конструктор АПЛ: «В отличии от директоров многих других предприятий, которые этим периодом воспользовались с целью личного обогащения, распродавали заводское оборудование, становились акционерами… он был озабочен сохранением Севмаша и его кадрового состава. Его деятельность была направлена на то, чтобы сберечь уникальные машины, оборудование завода… он задачу эту решил с блеском».

Здание заводоуправления «Севмаш» MurlocHead

Как это удалось Давиду Гусейновичу? Как многие тогда и сейчас, он анализировал причины нестроений, но направил энергию не в «свисток» громких речей, а в «турбину» дела, которым считал не «свечной заводик», а строительство атомных подводных лодок. Внутренняя свобода сына репрессированного и дочери царского чиновника, которому не на кого было надеяться кроме как на самого себя, расширила ему поле деятельности до горизонта. По-восточному гибкий, он, не заблуждаясь в оценке озабоченной растаскиванием наследия СССР российской власти 1990-х, стал успешно решать с ней вопросы сохранения ядерного щита России. «Приказано выжить» — говорил сам себе Давид Пашаев, и по Севмашу приказ выполнил. Не выполнил по себе — в середине 2000-х тяжело заболел и ушел из жизни.

Вечная память настоящему Герою России!