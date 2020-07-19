Москва, , 15:32 — REGNUM Министерство юстиции Российской Федерации предлагает обязать все занимающиеся благотворительностью некоммерческие организации (НКО) ежеквартально отчитываться о суммах и использовании собранных пожертвований. Об этом сказано в проекте приказа министерства, размещенном на портале проектов нормативно-правовых актов.

В проекте сказано, что НКО, которая использует ящик для сбора благотворительных пожертвований, обязана публиковать отчет на информационных ресурсах Минюста в интернете, а также на сайте некоммерческой организации, ежеквартально, не позднее последнего числа месяца, следующего за отчетным периодом.

Также в проекте прописаны и другие требования. В частности, НКО, должны детально сообщать о целях сборах пожертвований, суммах, оставшихся после достижения целей благотворительного сбора.

В Минюсте подчеркивают, что такие меры нужны для повышения прозрачности деятельности НКО.