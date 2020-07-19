Москва, 19 июля 2020, 15:41 — REGNUM Распоряжение о перенесении X Петербургского международного юридического форум на 18−22 мая 2021 года подписал президент России Владимир Путин. Соответствующий документ 19 июля обнародован на официальном портале правовой информации.
«Внести в распоряжение президента РФ от 4 ноября 2019 г. №372 «О проведении Петербургского международного юридического форума» следующие изменения: в пункте 1 слова «19 — 23 мая 2020 г.» заменить словами «18−22 мая 2021 г.», — говорится в документе.
Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 18 июля стало известно, что председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому граждане России с 1 января 2021 года смогут устраиваться на работу с электронными трудовыми книжками.