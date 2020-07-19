19 июля 2020 | Время чтения 9 мин

Ариф Асалыоглу, , 15:11 — REGNUM Собор Святой Софии будет охраняться так же, как и раньше

Иван Шилов © ИА REGNUM

Как передает турецкая редакция Sputnik, пресс-секретарь правящей Партии справедливости и развития (ПСР) Омер Челик выступил с заявлением о том, что собор Святой Софии будет охраняться так же, как и раньше. Он добавил: «Турция самостоятельно решает, как обращаться со зданиями, которые находятся на своей территории. Со стороны иностранных государств может звучать критика — и мы с пониманием относимся к этому. Однако совершенно неуместны критические замечания от турецких представителей. Собор продолжит принимать посетителей и после начала функционирования в качестве мечети. Фрески будут закрываться во время совершения молитв — намаза. Собор Святой Софии будет охраняться даже лучше». Если раньше посещение собора было платным, то отныне это будет на безвозмездной основе. Красота же довольно обширной мечети будет продолжать радовать глаз всего человечества.

Евросоюз готовит новые санкции

Согласно сообщению газеты Sözcü, премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис выступил с критикой в адрес Турции относительно решения о превращении собора Святой Софии в мечеть. Мицотакис отметил: «Делая такой шаг назад, Турция делает выбор в пользу разрыва отношений с западным миром и другими. Греция обдумывает свой полномасштабный ответ на такое ненужное и недальновидное решение Турции». Премьер также акцентировал внимание на проведении Турцией буровых работ по добыче природного газа на Кипре, что стало причиной напряжения отношений между официальной Анкарой и Евросоюзом. «Турция делает всё возможное для того, чтобы стать страной, доставляющей проблемы в региональном масштабе для Евросоюза. Необходимо опубликовать список ответных действий и санкций для Турции. Она становится страной, которая несет в себе угрозу для стабильности всего юго-восточного Средиземноморья», — отметил Мицотакис. Напомним, что после проведения в Брюсселе заседания министров иностранных дел 27 стран — членов ЕС начали поступать сигналы о том, что по отношению к Турции разрабатывается новый пакет санкций по причине буровых работ по добыче природного газа в восточном Средиземноморье.

Резкая реакция Ирака

Согласно новостному порталу Ahval News, проводимые Турцией на севере Ирака военные операции стали поводом для резкой реакции со стороны иракского парламента и внешнеполитического ведомства. Парламентский совет по обороне и обеспечению общественного порядка утверждает, что Турция нарушила условия соглашения об обеспечении «безопасности» между двумя странами и захватила до 15 километров иракской территории. Министерство иностранных дел Ирака объявило о том, что разрабатывается ряд жестких мер по отношению к Турции. 16 июня текущего года Вооруженные силы Турции начали в районе Хафтанина, расположенного на территории иракского Курдистана, спецоперацию с участием тысяч военных. Во всех городах курдистанского региона проходят демонстрации против воздушных и наземных атак ВС Турции. Иракский парламент в каждом из своих частых заявлений резко критикует военную операцию.

Может ли Эрдоган выдвинуть свою кандидатуру?

Как передает телеканал TV5, если в Турции не будут проводиться досрочные выборы, то президент Турции и председатель Партии справедливости и развития Реджеп Тайип Эрдоган не сможет снова выдвинуть свою кандидатуру на пост президента страны. Интервью по этому поводу дали экс-председатель турецкой Партии счастья Мустафа Камалак и экс-министр культуры и туризма Эртугрул Гюнай. Камалак заявил, что «досрочные президентские выборы будут проведены. Согласно статье 116 Конституции Турции, как всем известно, сейчас длится второй президентский срок Эрдогана. Таким образом, если в Турции не будут проводиться досрочные выборы, то Эрдоган не сможет снова выдвинуть свою кандидатуру на пост президента страны, но при проведении досрочных выборов это возможно».

Обнародована статистика по миграции

Согласно каналу Fox TV, Институт статистики Турции (TÜİK) обнародовал международные статистические данные по миграции за 2019 год. По сравнению с предыдущим годом количество людей, мигрировавших из Турции в другие страны, возросло на 2% и составило 330 289 человек. 54,6% из числа мигрантов составляют мужчины, а 45,4% — женщины. Средний возраст мигрантов — 25−29 лет. Количество мигрировавших в Турцию из других стран в 2019 году по сравнению с предыдущим годом возросло на 17,2% и составило 677 042 человека. 54,4% из числа мигрантов — мужчины, а 45,6% — женщины. 98 554 человек из числа прибывших в Турцию являются гражданами этой страны, 578 488 — иностранными гражданами.

Число жертв достигло ста человек

Как передает T24, на турецком озере Ван затонула лодка, перевозившая 100 мигрантов. Было найдено еще два погибших на лодке. Таким образом, всего найдено 10 трупов. Предпринимаются попытки обнаружить других. Выяснено, что затонувшая лодка принадлежала главе муниципалитета от Партии справедливости и развития. Сначала происшествие скрывали от общественности. Однако капитан и пассажиры парома, следовавшего из Битлиса в Ван, увидели на поверхности озера два объекта на расстоянии двух километров. По мере приближения стало ясно, что это утопленники, о чём было доложено уполномоченным лицам. Прибывшие на место сотрудники турецкой жандармерии вытащили пострадавших из воды.

«Мы можем стать свидетелями великой войны»

Как передает новостное агентство Mezopotamya Ajansı, внимание всего мира сосредоточено на Ливии. Официальный представитель Ливийской национальной армии Ахмед Эль Мисмари сделал заявление о том, что силы Правительства национального согласия Ливии, поддерживаемые Турцией, начали движение в сторону Сирта и Эль-Куфры. «В ближайшие дни мы станем свидетелями великой войны в Сирте и Эль-Куфре», — отметил Мисмари. Две самые могущественные страны региона, Египет и Турция, находятся на грани войны. После того, как в войну вступила официальная Анкара, Ливийская национальная армия предложила и Египту сделать то же самое.

Споры вокруг слов Эрдогана об Ататюрке

Согласно газете Yeniçağ, Эрдоган высказался по поводу решения Ататюрка о соборе Святой Софии. Вслед за решением 10-го департамента Государственного совета Турции об отмене решения совета министров от 1934 года относительно придания собору Святой Софии статуса музея, президент Эрдоган по поводу данного решения от 1934 года, подписанного Мустафой Кемалем Ататюрком, заявил: «Это решение было принято в период однопартийной эпохи и помимо того, что является актом предательства истории, также и противозаконно». Бурная реакция на такие «предательские слова» Эрдогана продолжает поступать со стороны Республиканской народной партии Турции и организаций, поддерживающих течение кемалистов. В прошлом выдвигавший свою кандидатуру на пост президента Турции Мухаррем Индже сделал заявлением по этому поводу: «Подобное обвинение Эрдоганом Ататюрка в государственной измене является актом агрессивного нападения на историю и структуры национальной борьбы Турции. Там нет предательства. Если он ищет предательство, то пусть для начала посмотрит на себя».

Нападки на оппозицию

Как сообщает Mezopotamya Ajansı, в турецкой провинции Диярбакыр проведен полицейский рейд, нацеленный на женщин-руководителей и журналистов. Приводится перечень задержанных лиц: пресс-секретарь Платформы женщин-журналистов новостного агентства Mezopotamya и редактор новостного портала Jinnews Айше Гюней, официальный представитель Свободного женского движения (TJA) Айше Гёккан, Сопредседатель Федерации юридических и солидарных ассоциаций семей задержанных и осужденных Элиф Харан, член Ассоциации солидарности и помощи семьям задержанных Рабия Аташ, член муниципального совета города Баглар Халиме Байрам, экс — окружной председатель района Йенишехир от Народной демократической партии (HDP) Демет Озкаран, руководитель Профсоюза работников здравоохранения и социальных структур (SES) провинции Диярбакыр Розерин Чатак. Все задержанные — женщины. Они отправлены в следственный изолятор отделения полиции по борьбе с терроризмом (TEM) провинции Диярбакыр. Сопредседатель HDP Первин Булдан высказалась следующим образом о задержании активистов Свободного женского движения и журналистов: «Эти операции, направленные против женщин и демократической политики, являются незаконными, имеют политическую подоплеку и представляют собой пример жестокости и женоненавистничества».

В Турции заблокирован доступ к 408 494 сайтам

Как передает газета Cumhuriyet, Общество свободы слова опубликовало отчет под названием «EngelliWeb 2019 (Ограниченная веб-сфера 2019): невидимая сторона айсберга». Публикуются статистические данные, связанные с доступом к заблокированным в Турции сайтам, учетным записям в социальных сетях и новостному контенту. Отчет был составлен сотрудниками юридического факультета Стамбульского университета «Билги» профессором Яманом Акденизом и старшим научным сотрудником Озаном Гювеном. На конец 2019 года в Турции заблокирован доступ к 494 408 сайтам и 7000 учетным записям в социальной сети Twitter.

Турция не входит в «список безопасных стран» Евросоюза

Газета BirGün пишет, что Евросоюз снова не включил Турцию в «список безопасных стран», который обновляется каждые 15 дней. Турция по-прежнему остается в оранжевом списке «стран, которые не следует посещать без вынужденной необходимости». Европейские власти, указывая на то, что отпуск или визит к семье не являются необходимостью, предупреждают, что не следует ехать в Турцию в связи с подобными обстоятельствами. Сначала многие европейские страны, в том числе и Нидерланды, ввели обязательный 14-дневный карантин по возвращении из Турции. Турция не была включена в «список безопасных стран» Евросоюза от 1 июля по причине большого количества случаев заражения коронавирусом.

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

Французский журнал Le Point опубликовал на своей обложке сюжет о напряженных отношениях с Турцией, сделав это главным содержанием номера. Было использовано изображение во время выступления Эрдогана перед солдатами военно-морского флота Турции. Над ним размещена надпись: «Собор Святой Софии, Сирия, Ливия, Средиземноморье … Эрдоган, война близко».

В Турции закрывается завод Honda. Завод, основанный в районе Гебзе Шекерпинар в 1997 году, будет закрыт в 2021 году. Заявив, что завод будет продаваться со всем оборудованием, помощник генерального директора Honda сказал: «Мы также заключили соглашение с 1070 сотрудниками, поэтому нет никаких проблем».

Казначейство Турции не смогло выплатить «государственный взнос», который оно должно было внести согласно условиями социального страхования, как того требует закон. Если эта ситуация продолжится и дальше, то весьма вероятно, что турецкая система социального обеспечения, которой так гордится правительство, быстро обрушится.

Президент Ассоциации городской культуры и демократии Метин Агырман опубликовал результаты анкетирования по обзору городской культуры и демократии, которое было проведено Компанией по мобильным исследованиям. 58% опрошенных заявили, что их экономическое положение стало «хуже», чем в предыдущем году. Во время пандемии правительство Турции не получило поддержку 54,3% граждан по причине своего неправильного, по мнению населения, отношения к оппозиционным муниципалитетам.

Министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой и глава Духовного управления Турции Али Эрбаш подписали соглашение относительно мечети Святой Софии, которая будет вновь открыта для верующих. Соглашение было составлено в виде «Протокола о сотрудничестве в сфере защиты, развития, продвижения и управления относительно мечети Святой Софии».