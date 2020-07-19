Ватикан, , 15:25 — REGNUM Мирное решение ситуации между Азербайджаном и Арменией должно быть достигнуто посредством диалога двух стран. С таким призывом обратился к руководству двух стран папа Римский Франциск во время традиционной воскресной проповеди на площади Святого Петра в Ватикане.

По словам понтифика, он с тревогой наблюдает за новым обострением вооруженной напряжённости на границе двух стран в последнее время.

Также папа Франциск заявил, что он будет молиться за семьи погибших в результате этих стычек, и выразил надежду, что при участии международного сообщества «посредством диалога и доброй воли сторон можно будет достичь длительного мирного решения на благо этих возлюбленных народов».

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 17 июля официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави заявил, что Тегеран готов выступить посредником и урегулировать спор между Арменией и Азербайджанской Республикой.