Киев, , 12:46 — REGNUM Выборы на оккупированных Украиной частях ЛНР и ДНР (так называемые подконтрольные Киеву территории) проводить нерационально, пока «российские войска» не уйдут с ДНР и ЛНР и предел границы Украины не станет таким, «каким он должен быть», заявила заместитель председателя Верховной Рады Украины Елена Кондратюк (фракция «Батькивщина») в интервью Радио Свобода» (СМИ-иностранный агент), опубликованном 18 июля.

«Мы считаем, что пока существует там разделение этой территории — Луганская и Донецкая области (ЛНР и ДНР — ИА REGNUM)…пока…работают сейчас гражданские, военные администрации, выборы сейчас даже на контролируемой (оккупированной Киевом части Луганской и Донецкой Народных Республик — ИА REGNUM)…проводить невозможно. Пока не будет наведен порядок в вопросе безопасности, пока не отойдут российские войска и не будет наш предел границы таким, каким он должен быть, до тех пор выборы там проводить просто нет рациональности», — заявила Кондратюк.

Напомним, Киев с апреля 2014 года ведет войну против Донбасса, жители которого не пожелали оставаться в составе Украины из-за произошедшего в стране антиконституционного переворота. При этом Украина отрицает характер гражданской войны в Донбассе, постоянно повторяя тезис о том, что в ДНР и ЛНР находятся российские войска.

Читайте также: Бывший депутат Рады заявил, что Украина «отказалась» от Донбасса и Крыма

Как сообщало ИА REGNUM, бывший депутат Верховной Рады Украины Евгений Мураев заявил, что Украина отказалась от Донбасса и Крыма.