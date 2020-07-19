Кишинёв, , 11:56 — REGNUM В Кишиневе 19 июля проходит акция протеста участников войны против Приднестровья, сообщает NewsMaker.

Участники протеста требуют соблюдения своих прав, а также выступают против действующей власти.

«Мы будем стоять до последней капли крови. Здесь наша страна, здесь хотим навести порядок. Мы защищали страну, мы хотим, чтобы дети и внуки жили здесь. Я их не боюсь, а они с нами борются. Я пришел требовать соблюдения моих прав. Призываю всех выйти против власти», — цитирует NewsMaker одного из участников митинга.

Отметим, 16 июля участники войны против Приднестровской Молдавской Республики устроили протест у здания молдавского парламента. Собравшиеся выступили против неисполнения обещаний, данных властями Молдавии. В частности, участникам военного конфликта не выдали бесплатно полисы медицинского страхования.

Вечером 16 июля были задержаны девять участников акции протеста. Как передает NewsMaker,заместитель главы инспектората общественной безопасности Алексей Гросу заявил, что протестующие были задержаны ввиду того, что «перешли все дозволенные границы». 17 июля в адрес некоторых задержанных были выдвинуты обвинения в насильственных действиях и нападении на полицейских. В свою очередь депутат молдавской партии «Платформа Достоинство и правда» Кирилл Моцпан 17 июля заявил, что сотрудники полиции избили некоторых участников протеста, один из которых находится в больнице в коме.