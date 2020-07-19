Брюссель, , 11:44 — REGNUM Главы стран-участниц Европейского союза и в третий день проведения саммита ЕС могут не прийти к соглашению в вопросе по созданию фонда для восстановления экономики после пандемии коронавируса и по формированию долгосрочного бюджета союза. Об этом 19 июля заявила журналистам канцлер Германии Ангела Меркель по прибытии на встречу.

Ангела Меркель Иван Шилов © ИА REGNUM

По словам немецкого канцлера, третий день переговоров наверняка будет решающим и часть его тем, таких как соблюдение принципов правового государства, объем фонда и его распределительный механизм — уже хорошо проработаны.

«Удастся ли прийти к результату, я, как и прежде, не могу сказать», — уточнила она, добавив, что есть как добрая воля участников саммита в решении данных вопросов, так и много позиций, не позволяющих этого достичь.

«Может случиться так, что сегодня не будет результата», — заключила Меркель.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что главы стран Европейского союза прервали свои переговоры о создании антикризисного фонда ЕС для поддержания экономики союза, которая пострадала от пандемии коронавируса.