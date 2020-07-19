Дамаск, , 11:10 — REGNUM Российские представители в комиссии по фактам нарушений режима прекращения боевых действий в Сирии за истекшие сутки отметили пять нарушений перемирия в арабской республике. Об этом 19 июля сообщается в информационном бюллетене на сайте Минобороны России.

«Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 5 фактов открытия огня», — говорится в бюллетене и уточняется, что два факта из данного числа отмечено в провинции Идлиб и еще три — в провинции Латакия.

Также указывается, то представители Турции в комиссии за этот же период не зафиксировали нарушений перемирия на сирийской территории.

Кроме этого, сообщается, что российским центром по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев проведена одна акция гуманитарного характера: в населенном пункте Джебель-эль-Вара в провинции Ракка было было выдано 440 продовольственных наборов общим весом 2,134 тонны.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что на территории Сирии в 8:00 по местному времени (совпадает с мск) открылся 7331 избирательный участок, на которых граждане страны будут выбирать депутатов в Народный совет страны.