Хабаровск, , 11:09 — REGNUM Акции в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, подозреваемого в соучастии в тяжких преступлениях, продолжаются 19 июля в дальневосточных регионах России. Об этом 19 июля сообщает «Интерфакс».

По данным источника, в Хабаровске митинг на площади им. В.И. Ленина начался в 12:00 по местному времени (5:00 мск) и проводится участниками несмотря на то, что в городе стоит жара выше +30 °С.

Кроме этого, акция в поддержку арестованного Фургала проходит во Владивостоке возле памятника Борцам за власть Советов, где ее участники с плакатами соответствующего содержания выкрикивают лозунги в поддержку губернатора и жителей соседнего региона. При этом на площади тут же проходит ярмарка сельскохозяйственной продукции и полиция по громкой связи предупреждает участников несогласованной акции об ответственности за таковые.

Также сообщается, что несогласованная акция в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края проходит в Комсомольске-на-Амуре.

Большого скопления граждан на этих акция не наблюдается.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 18 июля стало известно, что акции в поддержку арестованного губернатора Сергея Фургала вновь прошли на Дальнем востоке.