Пекин, , 10:24 — REGNUM Китайская Народная Республика перебросила крупную группу истребителей J-11B на военную базу на острове Вуди на территории спорных Парасельских островов в Южно-Китайском море. Об этом сообщают американские СМИ.

Истребители J-11B ВВС Китая N509FZ

Напомним, что власти США дали официальный ответ на территориальные претензии Китая в Южно-Китайском море. Вашингтон не признает суверенитета Китая над рядом островом, в том числе над Парасельскими островами и оставляет за собой право действовать в этом регионе так, как считает нужным, в том числе оказывать содействие своим союзникам в регионе.

Недавно в Южно-Китайском море появились два ударных американских атомных авианосца. После этого командование ВВС Китая перебросило на крупнейший остров Парасельского архипелага — Вуди — крупную группу истребителей J-11B.

На этом острове, который Китай считает своим, была возведена военная база, аэродром которой позволяет принимать не только легкие самолеты, но и стратегические ракетоносцы.