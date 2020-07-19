Минск, , 10:25 — REGNUM По Конституции Белоруссии женщина имеет полное право стать президентом Белоруссии. Об этом в интервью РБК заявила Вероника Цепкало — супруга бывшего претендетна на пост президента Белоруссии Валерия Цепкало, которого ЦК не зарегистрировала в качестве кандидата в президенты Белоруссии. Интервью было опубликовано 19 июля.

Напомним, 16 июля штабы кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской, а также претендентов на пост президента Белоруссии Виктора Бабарико и Валерия Цепкало объединились в поддержку Тихановской. Лицами объединения стали Светлана Тихановская, Мария Клесникова (представитель штаба Виктора Бабарико) и Вероника Цепкало (супруга Валерия Цепкало).

Отвечая на вопрос журналиста РБК о женских лицах в объединении трех штабов, а также о том, не связано ли это со словами Александра Лукашенко о том, что женщина «рухнет» под тяжестью Конституции Белоруссии, Вероника Цепкало ответила, что неоднократно поддерживала Светлану Тихановскую на протяжении нынешней президентской кампании.

«Этим самым мы хотим показать женскую солидарность. И доказать действующей власти, что Конституция предназначена и для женщин. И что по Конституции женщина имеет полное право стать президентом», — отметила она.

Читайте также: Лукашенко о женщине-президенте: «она рухнет, бедолага»