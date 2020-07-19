Москва, , 09:45 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил горняков и металлургов с их профессиональным праздником. Поздравительная телеграмма российского лидера опубликована сегодня, 19 июля, на официальном сайте Кремля.

Напомним, что день металлурга ежегодно отмечается в третье воскресенье июля.

В своем телеграмме Путин пишет, что горно-металлургический комплексвсегда играл важную роль в истории России, в развитии её экономического, энергетического, оборонного потенциала. Данная отрасль укрепляла индустриальную мощь России, а труд горняков и металлургов, требующий высочайшей квалификации и особых человеческих качеств, по праву пользовался почётом и уважением.

На сегодняшний день горно-металлургический комплекс является одной из базовых отраслей экономики России. В целом, российская металлургическая промышленность прогрессирует, что не может не радовать, отметил глава государства.

Идет расширение линейки продукции, осваиваются новые рынки, запускаются новые, отвечающие самым передовым стандартам предприятия.

«Убеждён, что и впредь вы будете добросовестно работать, эффективно решать поставленные задачи на благо России и её граждан», — добавил российский лидер.