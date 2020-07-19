Минск, , 09:40 — REGNUM В Гомеле 18 июля был задержан бывший кандидат в президенты Белоруссии Владимир Непомнящих, сообщает 18 июля «Радио Свобода» (СМИ-иностранный агент).

Задержание произошло за полчаса до начала собрания избирателей с целью агитации против кандидата в президенты Белоруссии и действующего белорусского лидера Александра Лукашенко. Начало агитации против Лукашенко было запланировано в 12:00 в Гомеле, однако около 11:30 Непомнящих задержали сотрудники правоохранительных органов.

Объявление о собрании избирателей по информации средства массовой информации было опубликовано на сайте администрации района Чыгуначнага города Гомель. Утром сотрудники милиции дежурили возле Центра инклюзивной культуры, где планировалась встреча, а микроавтобус с сотрудниками ОМОНа был припаркован в соседнем дворе на улице Юбилейной.

Несмотря на задержание Непомнящих, собрание состоялось, его провел правозащитник Василий Поляков.

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Напомним, Центральная комиссия Белоруссии зарегистрировала в качестве кандидатов в президенты Белоруссии кроме Александра Лукашенко Светлану Тихановскую, Анну Канопацкую, Андрея Дмитриева и Сергея Череченя.