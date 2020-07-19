Киев, , 09:26 — REGNUM Власти Украины уже «отказались» от Донбасса и Крыма. Об этом 19 июля заявил бывший депутат Верховной украинской рады Евгений Мураев в эфире украинского канала «НАШ», запись выпуска которого размещена на канале политика в видеохостинге Youtube.

По словам экс-депутата, за последние шесть лет Украиной сделано все необходимое для того, чтобы Крым и Донбасс на захотели назад в состав страны. Как считает Мураев, в это входят языковой и религиозный вопросы, а также сама риторика в адрес проживающих на данной территории граждан, по сути брошенных украинским государством на произвол судьбы.

«Это все привело к тому, что Украина отказалась (от Донбасса и Крыма. —ред.), сославшись на конвенции, еще что-то, переложив с больной головы на здоровую, просто чтобы не платить деньги своим гражданам — сэкономить», — заявил бывший народный избранник Украины.

Также он рассказал, что много бывал в Донбассе и из разговоров с людьми понял, что у них отсутствуют иллюзии в отношении Украины, так как «скрыть, с какой стороны идут обстрелы» — невозможно и потому у жителей ДНР и ЛНР растет ненависть к украинской власти.

«Они воспринимают не Украину, а украинскую власть, которая транслирует определенные смыслы — отказывается от своих граждан, — как вражескую власть», — подчеркнул Мураев.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее бывший депутат Верховной украинской рады Евгений Мураев выступил с критикой нынешней украинской власти, которая, по мнению экс-депутата, вбила «еще один гвоздь в невозврат» Крыма и Донбасса законом о государственном языке.