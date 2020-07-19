Иерусалим, , 09:26 — REGNUM В ходе массовых акций протеста, которые состоялись вечером 18 июля в Иерусалиме и Тель-Авиве, за нарушение порядка было задержано 28 человек. Об этом 19 июля сообщает 9 канал телевидения Израиля.

«В Тель-Авиве задержано 18 нарушителей порядка, в Иерусалиме еще 10», — говорится в сообщении телеканала.

Также указывается, что после окончания акций протеста с требованием отставки премьер-министра страны, их участники стали блокировать дороги и сталкиваться с полицейскими. В частности, протестующие поджигали мусорные баки и совершали нападения на правоохранителей.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 18 июля вечером в Иерусалиме и центре Тель-Авива произошли массовые демонстрации антиправительственного характера, участники которых требовали отставки премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху.