Минск, , 09:19 — REGNUM Кандидат в президенты Белоруссии Анна Канопацкая не будет принимать участие в теледебатах с «заведомо более слабыми оппонентами». Об этом политик написала 18 июля на своей странице в социальной сети Facebook.

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Данное решение Канопацкая приняла в связи с самоустранением от теледебатов ее «единственного реального соперника» на президентских выборах.

«Как опытный и состоявшийся политик я не имею ни права, ни желания состязаться с заведомо более слабыми оппонентами. Участвовать в ребячьем шоу прокремлёвских марионеток, состоящем из мальчиков-спойлеров и девочек-хохотушек, позволить себе не могу никак», — написала Канопацкая, добавив, что ей «вскоре еще страной руководить».

Она также сообщила, что 20 июля уведомит Центральную комиссию об отказе принимать участие в теледебатах.

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Напомним, ранее Канопацкая заявляла, что на нее якобы оказывалось «прямое давление со стороны Москвы». А в отношении своих соперников на президентских выборах из числа альтернативных кандидатов, она добавила, что «все они подвержены влиянию российских кукловодов».