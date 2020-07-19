Вашингтон, , 08:55 — REGNUM Ограничение на экспорт пшеницы, введённое в России в связи с пандемией коронавируса, может стать используемым ею «политическим оружием», что вызывает беспокойство. Такое мнение 19 июля высказывает автор американского издания National Interest.

По мнению автора, в 2028 году Россия может начать контролировать около 20% мирового рынка экспорта зерна и в связи с глобальным потеплением — сделаться ещё более мощной в данной сфере страной.

Данные изменения климата, как пишет NI, с одной стороны увеличат площади пахотных земель, с другой — увеличат негативные последствия, такие как лесные пожары и засуха, которые будут не только более частыми, но и более серьезными. При этом глобальное потепление может привести к повышению зависимости других стран от поставок зерна из России, так как негативные последствия изменения климата в РФ сделают более зависимыми покупающих у нее зерно стран.

В качестве примера, автор материала приводит квоту на вывоз зерна из России, введенную в текущем году из-за пандемии коронавируса, в результате чего Турция, Египет и Бангладеш вынуждены были в спешном порядке искать других поставщиков для заполнения своих резервов зерна.

Также, в статье NI признается, что власти страны должны считать приоритетной продовольственную безопасность страны, однако автор материала отмечает, что, когда в 2010 году из-за засухи в России вводилась подобная квота, у страны, как и в нынешнем году, были значительные зерновые запасы. Это, как считает автор, в то время привело к росту цен на мировом рынке продовольствия.

«Еще большее беспокойство, чем ограничение российского экспорта во время кризиса, вызывает возможность ограничения российского экспорта для политического давления. Россия может превратить экспорт пшеницы в оружие для давления на страны, в которых вызванная климатическими изменениями необеспеченность продовольствием не оставит им выбора», — пишет авто статьи NI.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 18 июля в пресс-службе Пентагона заявили, что тех денег, что выделяют союзники США по НАТО, недостаточно для сдерживания России.