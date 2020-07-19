Киев, , 08:29 — REGNUM Во фракции «Слуга народа» есть рабочая группа, которая разрабатывает кодекс этики и коалиционное соглашение. Об этом в эфире «Радио Свобода» (СМИ-иностранных агент) заявила заместитель главы фракции Евгения Кравчук.

По словам Кравчук, с участием ее коллег по фракции проиходили «скандалы с какими-то неосторожными высказываниями». Однако о том, предусматривается ли «кодексом этики» какие-либо наказания за подобное, «сказать сложно». Кравчук вместе с тем отметила, что самим положением о фракции может регулироваться возможность исключения членов фракции или включение во фракцию другого депутата.

«Кодекс этики — это такое, скорее, «Джентельменское» соглашение, которое депутаты должны соблюдать», — отметила Кравчук, добавив, что это внутренний документ.

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Напомним, ранее депутат Верховной рады от фракции «Слуга народа», глава комитета по вопросам социальной политики Галина Третьякова заявила, что в украинских семьях с низким уровнем дохода рождаются дети «очень низкого качества». Позже, Третьякова призналась, что после ее высказывания Владимир Зеленский назвал ее «торпедой». Также он отметил, что ее заявление может негативно отразиться на результатах местных выборов.

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