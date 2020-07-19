Москва, , 07:58 — REGNUM Лидер Либерально-демократической партии России Владимир Жириновский заявил, что назначение временно исполняющего обязанности губернатора Хабаровского края может произойти в понедельник, 20 июля. Об этом сообщает пресс-служба ЛДПР.

«По информации Владимира Вольфовича… назначение может произойти в понедельник», — заявили в пресс-службе ЛДПР.

Напомним, что губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, который выдвигался от ЛДПР и выиграл выборы 2018 года, был арестован по обвинению в организации убийств бизнесменов в 2004—2005 годах.

В ЛДПР считают, что временно исполняющим обязанности главы региона должен быть представитель их партии, так как граждане голосовали за Фургала зная, что он выдвигается от ЛДПР.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин еще не принял решение об отставке Фургала.