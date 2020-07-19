Грозный, , 07:46 — REGNUM Глава Чечни Рамзан Кадыров потребовал от президента Украины Владимира Зеленского подтвердить принесенные им ранее извинения. Об этом Кадыров написал на своем телеграм-канале.

Напомним, что Зеленский дал интервью журналисту Дмитрию Гордону еще полтора года назад. Речь тогда зашла об извинениях Зеленского перед Кадыровым. Президента Украины рассказал, что в каком-то из шоу студии «Квартал 95» показали кадры с плачущим Кадыровым. Тогда у Зеленского спросили, не будет ли этот ролик неоднозначно воспринят мусульманами. Зеленский в ответ заявил, что если этот ролик задел чьи-то религиозные чувства, то он просит прощения.

Однако в 2014 году, когда Зеленский еще не был президентом, все описывалось несколько по-другому. Украинские же СМИ писали, что Зеленский пытался извиниться перед главой Чечни за ролик. Для этого он обратился за помощью к первому заместителю министра внутренних дел УкраиныВладимиру Евдокимову, поскольку опасался за свою жизнь. Украинское МВД помогло Зеленскому устроить встречу с заместителем главы МВД Чечни и с самим главой регионального министерства.

Допускалась также его встреча с самим Кадыровым, однако Зеленский отказался ехать в Чечню, из-за чего «улаживать конфликт» отправился подчиненный Евдокимова Юрий Ериняк.

Однако Кадыров с новой версией Зеленского, расказанной им в интервью Гордону, не согласен. Глава Чечни заявил, что президент Украины юлит и пытается себя возвысить.

«Когда-то я знал Зеленского как человека, который, признав свою вину, имел честь извиниться. Это было достойно мужчины. Но только зачем теперь <…> пытаться изобразить из себя нечто, юлить, вилять, пытаться возвысить себя? Теперь же Вы, получив полномочия президента Украины, каждый раз придумываете новые версии. <…> Вам придется твердо определиться со своей позицией и подтвердить свои извинения. Если же нет, то Вам придется ответить передо мной», — написал Кадыров.