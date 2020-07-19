Вашингтон, , 02:45 — REGNUM Президент США Дональд Трамп решил отказаться от проведения очных митингов и заменить их телеконференциями в связи с пандемией коронавирусной инфекции, передает телеканал CNN.

«Будет тяжело устраивать массовые митинги, пока все не разрешится», — заявил американский лидер.

По его словам, митинги будут проводиться по телефону, что позволит подключить к телефонной линии большое число сторонников Трампа. Очные митинги пока пришлось отложить из-за резкого роста числа зараженных коронавирусом в Соединенных Штатах

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в США был зафиксирован рекордный рост числа инфицированных SARS-CoV-2. Только за 17 июля в стране было выявлено более 77 тысяч случаев заражения новой инфекцией, чего не фиксировалось с начала пандемии.

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