Вашингтон, , 02:13 — REGNUM Администрация президента США Дональда Трампа пытается заблокировать выделение финансов штатам в рамках пакета помощи для борьбы с коронавирусом нового типа, сообщает газета The Washington Post со ссылкой на осведомленные источники.

По их данным, Белый дом пытается не допустить выделения миллиардов долларов США на нужды штатов по борьбе с эпидемией. В частности, речь идет о проведении тестов на наличие SARS-CoV-2 и о поддержке системы отслеживания контактов заболевших. Также власти США пытаются урезать финансирование Пентагона, Госдепа и Центра по контролю и профилактике заболеваний на борьбе с коронавирусной инфекцией.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 июля в США выявили рекордное число зараженных коронавирусом нового типа за одни сутки с начала пандемии — около 77 тысяч человек. Также за сутки в стране скончались более 900 человек от осложнений COVID-19, чего не фиксировалось с начала июня.

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