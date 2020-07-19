Анкара, , 01:31 — REGNUM Турецкие военные намерены отправить в Азербайджан наемников из сирийских незаконных бандформирований для поддержки азербайджанской армии, сообщает курдское агентство Firat.

«Турция готовит переброску боевиков из так называемой Сирийской свободной армии в Азербайджан. С этой целью в Джендерисе, Раджу и Африне открылись пункты записи наемников», — сообщает агентство.

По его данным, боевики будут получать ежемесячно около $3,5 тыс. в качестве вознаграждения. Других подробностей агентство не приводит.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 июля Турция обвинила Армению в двуличии и назвала Ереван главным препятствием для установления мира на Кавказе.

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