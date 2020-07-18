Штат Джамму и Кашмир, Индия, , 23:33 — REGNUM Три человека стали жертвами столкновения индийских военных и сепаратистов на территории Кашмира (Индия), сообщает 18 июля Indian Express.

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Уточняется, что столкновение произошло в районе Шопиан. Погибли члены исламистской группировки «Джаиш-е-Мухаммад».

Напомним, группировка «Джаиш-е-Мухаммад» действует в Кашмире, чья принадлежность Индии оспаривается Пакистаном. Группировка борется за отделение Кашмира от Индии.

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