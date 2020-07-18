Бангкок, , 20:38 — REGNUM Требование роспуска Национальной ассамблеи выдвинули протестующие в столице Таиланда, пишет 18 июля Bangkok Post.

Протест Nathan Keirn

Другим их требованием было изменение конституции. Ещё демонстранты потребовали от властей отказаться от преследований оппозиции.

Как уточняет издание, на улицы Бангкока вышли сотни человек. Акция была организована через социальные сети группой «Свободная молодёжь», лидер которой Таттеп Рыангпрарайкитсери произнёс речь перед собравшимися.

Активист обвинил власти в неправильной политике, их ошибочных действиях в ситуации с эпидемией коронавируса.

ИА REGNUM), ведь правительство совершенно неэффективно». Рыангпрарайкитсери «Прекратите преследовать людей и распустите Палату представителей (нижняя палата — прим.), ведь правительство совершенно неэффективно».

Говоря о необходимости внести изменения в конституцию, представитель оппозиции отметил, что в действующей редакции предусмотрена фактическая несменяемость власти, что совсем, по его словам, не в интересах людей.

Рыангпрарайкитсери отметил, что таиландцы находятся просто в бедственном положении из-за пандемии, полмиллиона потеряли работу.

В итоге участники акции потребовали отравить в отставку премьер-министра Таиланда Праюта Чан-очу. Многие решили заночевать у памятника Демократии, чтобы дождаться реакции властей на выдвинутые ими условия.

Демонстранты заявили, что через полмесяца соберутся снова, если власти проигнорируют их требования. Отметим, что мероприятие проводилось в Бангкоке во время действия в стране карантина, возможная отмена которого запланирована на 31 июля.