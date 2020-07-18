Вашингтон, , 19:57 — REGNUM Над правительственными зданиями США необходимо приспустить 18 июля флаги в память о скончавшемся конгрессмене Джоне Льюисе. Соответствующее распоряжение отдал президент США Дональд Трамп.

В документе, который обнародован на сайте Белого дома, говорится, что флаги США должны быть приспущены над государственными зданиями и территориями на всех судах ВМС, а также на военно-морских и военных базах.

Как передавало ИА REGNUM, член палаты представителей Конгресса США от штата Джорджия Джон Льюис скончался на 81-м году жизни в США 17 июля.

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