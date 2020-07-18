Вашингтон, , 19:23 — REGNUM Дело военнослужащего военно-морских сил (ВМС) США, которого подозревают в передаче секретных данных гражданину РФ, не комментируют в Пентагоне.

«Мы (Пентагон) не комментируем готовящиеся или продолжающиеся судебные разбирательства», — сообщили ТАСС в пресс-службе военного ведомства.

Напомним, 18 июля издание The Virginian-Pilot со ссылкой на судебные материалы сообщило, что военнослужащий ВМС США арестован в Портсмуте (Норфолк, штат Вирджиния) за передачу им секретных данных гражданину России.

По информации источника, уже на следующей неделе военный трибунал рассмотрит дело старшины американских ВМС Чарльза Бриггса.

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