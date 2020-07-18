Нью-Йорк, США, , 17:58 — REGNUM Неравенство в мире вовсе не изжито, победа над ним — это миф, заявил 18 июля генсек ООН Антониу Гутерреш в ходе лекции в память о первом чернокожем президенте ЮАР Нельсоне Манделе.

Бедность

Глава международной организации заявил, что существующая в мире модель социального договора уже себя изжила. Пандемия COVID-19 стала индикатором этой проблемы, всплыли иллюзии и обман.

Гутерреш указал, что обман можно увидеть в разных сферах: например, о том, что свободные рынки якобы «могут обеспечить здравоохранение для всех». О том, что «неоплачиваемая работа по уходу не является трудом».

Автор доклада подчеркнул, что считать, будто мы «живём в пострасистском мире», — означает находиться в плену иллюзий, во власти «мифа о том, что все мы в одной лодке».

Гутерреш «На самом деле, хотя все мы оказались в одном море, очевидно, что одни бороздят его на суперъяхтах, тогда как другие цепляются за плавающие обломки».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Гутерреш призвал в своей лекции бороться с неравенством при помощи нового общественного договора. Тогда, если этот механизм заработает, у молодёжи появятся реальные, а не мнимые возможности, у женщин — те же перспективы, что и у мужчин.

Этот договор должен будет защищать бедных, больных, «представителей различных меньшинств». Договор должен быть заключён «между правительствами, людьми, гражданским обществом, предприятиями и другими заинтересованными сторонами».

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