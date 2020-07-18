Нью-Йорк, США, , 17:43 — REGNUM Новый глобальный договор предложил сделать основой для борьбы с неравенством генсек ООН Антониу Гутерреш в публичном выступлении 18 июля.

Выступая с лекцией, посвящённой первому чернокожему лидеру ЮАР Нельсону Манделе, Гутерреш отметил, что неравенство в мире особенно стало чувствоваться на фоне пандемии COVID-19.

Обнажились «огромные пробелы в структурах управления и этических рамках», которые нужно устранять. Для этого необходим «новый общественный договор» в глобальном масштабе.

Этот договор необходим, отмечает Гутерреш, для «более широкого и справедливого распределения власти, богатства и возможностей на международном уровне».

Другим маркером неравенства послужили антирасистские выступления в ряде стран, начавшиеся в Соединённых Штатах из-за гибели от рук полиции афроамериканца Джорджа Флойда.

Это показатель, что людям надоело такое положение вещей, надоела дискриминация по расовому признаку, отмечает Гутерреш. Надоело, что в чернокожих видят потенциальных преступников.

Гутерреш «Эти движения указывают на два исторических источника неравенства в нашем мире: колониализм и патриархат».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, гибель Флойда из-за грубых действий полиции вызвала серию бурных протестов. Всё началось с его родного города Миннеаполиса (штат Миннесота, США), распространилось по Соединённым Штатам, по странам ЕС и Африки.