Москва, , 17:39 — REGNUM Правительство национального согласия Ливии (ПНС) заявило о скором решении вопроса об освобождении граждан России, арестованных в 2019 году. Об этом 18 июля сообщается в заявлении представителя Министерства иностранных дел России Марии Захаровой.

«В результате наших настойчивых усилий недавно нами получены письменные заверения от представителя ПНС Мухаммеда Сиялы в том, что проблема наших граждан будет закрыта в ближайшее время», — отмечается в заявлении.

Напомним, ранее в 2019 году в Ливии были задержаны граждане России Максим Шугалей и Самер Хасан Али, являющиеся сотрудниками фонда защиты национальных ценностей.