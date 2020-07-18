Нант, Франция, , 17:30 — REGNUM Пожар в кафедральном соборе Святых Петра и Павла, который вспыхнул 18 июля в Нанте, прокомментировала министр культуры Франции Розлин Башло.

«Я потрясена… — написала министр на странице в соцсети Twitter. — Одно из сокровищ нашего исторического наследия оказалось вновь под угрозой».

По ее словам, в ближайшее время она сама посетит Нант для определения масштабов ущерба.

Как передавало ИА REGNUM, средневековый кафедральный собор Святых Петра и Павла загорелся во французском городе Нант 18 июля. Причины инцидента пока не сообщаются.

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