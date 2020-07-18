Киев, , 17:16 — REGNUM Четверо граждан Украины похищены пиратами в Гвинейском заливе, сообщает 18 июля УНИАН.

Соответствующее заявление сделал Максим Коваленко, возглавляющий в украинском МИД отдел менеджмента кризисных ситуаций департамента консульской службы.

Комментируя захват пиратами судна Curacao Trader, произошедший в ночь на 18 июля, Коваленко сказал, что корабль в момент захвата находился в 200 милях к юго-западу от нигерийских берегов.

Коваленко «На судне находились 19 членов экипажа, из них 13 членов экипажа похитили, остальные забаррикадировались, и пока они находятся в опасности».

Среди этих 13 человек четыре гражданина Украины, остальные, вероятно, граждане России.

Коваленко «Пираты еще не выходили на связь».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, захват Curacao Trader, на борт которого поднялись восемь вооружённых пиратов, произошло в ночь на 18 июля.

Судно шло под флагом Либерии. Ранее компания Alison Management Corp сообщила, что среди похищенных пиратами есть граждане России.

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