Ереван, , 16:58 — REGNUM Руководство МАГАТЭ уведомлено об угрозах азербайджанских военных нанести ракетный удар по Мецаморской АЭС (Армения), сообщили 18 июля в пресс-службе армянского МИД.

Об агрессивных планах со стороны Баку сообщил генеральному директору МАГАТЭ Рафаэлю Гросси постпред Армении при международных организациях в Вене Армен Папикян в ходе личной встречи.

В МИД Армении отметили, что рассчитывают на реакцию со стороны МАГАТЭ в отношении такого «безответственного и опасного заявления».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, два дня назад азербайджанские вооружённые силы официально заявили, что у них есть средства для нанесения ракетного удара по Мецаморской АЭС, если Армения нанесён удар по Мингечевирскому водохранилищу.

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