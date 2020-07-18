Кишинёв, , 16:25 — REGNUM Бывший премьер-министр Молдавии Майю Санду выдвинута на пост президента страны. Об этом 18 июля сообщается в заявлении Партии действия и солидарности (ПДС).

«Наш долг — освободить страну от политических лидеров, пытающихся обогатиться за счет государства. Я уверена, что приложив необходимые усилия мы сможем победить», — отметила Санду во время заседания партии.

Напомним, президентские выборы в Молдавии состоятся 1 ноября 2020 года. Действующий глава государства Игорь Додон не исключил вероятность своего участия в выборах.