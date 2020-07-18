Ереван, , 16:20 — REGNUM Нужно отказаться от практики постоянных заявлений о нарушениях прекращения огня и отслеживать инциденты при помощи системы международного мониторинга, заявил 18 июля премьер-министр Армении Никол Пашинян на совещании в минобороны республики.

Комментируя продолжающийся приграничный вооружённый конфликт с Азербайджаном, глава правительства Армении заявил, что пора «выйти из круговорота постоянных заявлений о нарушениях прекращения огня».

Чтобы добиться мира с Баку, «должна быть создана международная система надёжного мониторинга по соблюдению режима прекращения огня». Кроме того, необходимо продолжать переговоры «в рамках минской группы ОБСЕ».

Пашинян выразил надежду на «конструктивную позицию», которую «наконец-то должна занять» азербайджанская сторона.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, столкновения между вооружёнными силами Армении и Азербайджана начались на границе Тавушской области (Армения) и Товузского района (Азербайджан) 12 июля.

Данные о потерях: со стороны Армении погибли четверо военнослужащих, десятки военных, двое полицейских и один мирный житель ранены; со стороны Азербайджана 12 военнослужащих и один мирный житель погибли, четверо военных ранены.

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