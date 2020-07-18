Тегеран, , 15:58 — REGNUM Бортовые самописцы украинского пассажирского самолета Boeing 737 авиакомпании «Международные авиалинии Украины», который потерпел крушение в январе в Тегеране, отправлены из Ирана во Францию для расшифровки. Об этом, как передает агентство ILNA, заявил 18 июля замглавы МИД Ирана Мохсен Бахарванд.

По его словам, в Париж уже доставлены черные ящики украинского воздушного судна.

«Расшифровка (бортовых самописцев) начнется (в Париже) в понедельник», — уточнил Бахарванд.

Как передавало ИА REGNUM, 8 января 2020 г. вблизи столицы Ирана потерпел крушение пассажирский самолет авиакомпании «Международные авиалинии Украины», который направлялся из Тегерана в Киев. На борту воздушного судна находилось 176 человек, все они погибли. 11 января власти Ирана признали, что пассажирский самолет был сбит по ошибке иранской ракетой.

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