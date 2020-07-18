Киев, , 15:17 — REGNUM Власти США одобрили продажу Украине до 16 патрульных катеров Mark VI и сопутствующего оборудования к ним. Об этом сегодня, 18 июля, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

«США одобрили продажу Украине до 16 патрульных катеров Mark VI и сопутствующего оборудования. Это повысит способности Военно-морских сил Украины, поможет противостоять имеющимся и потенциальным угрозам в Черном и Азовском морях», — сказал Кулеба.

Он сердечно поблагодарил «американских партнеров», которые, как он надеется, и далее будут прочно поддерживать Украину.

Напомним, что Украина не обладает сколько-нибудь значимым военно-морским флотом после потери Крыма. Кроме того, украинский военно-промышленный комплекс не в состоянии строить хоть-какие-нибудь современные боевые корабли.

Что касается Mark VI, то это относительно новые американские патрульные катера, которые поступили в распоряжение американских ВМС в 2016 году.