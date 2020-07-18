Норфолк, США, , 15:47 — REGNUM Военнослужащий ВМС США арестован в Портсмуте (Норфолк, штат Вирджиния) за передачу им секретных данных гражданину России. Об этом 18 июля сообщает издание The Virginian-Pilot со ссылкой на судебные материалы.

По информации источника, дело старшины американских ВМС Чарльза Бриггса будет рассмотрено военным трибуналом на следующей неделе.

Также известно, что американский военный моряк, который работал в сфере информации и технологий в Военно-морском медицинском центре Портсмута, подозревается в несанкционированном распространении им секретной информации оборонного характера, полученной из правительственного компьютера.

Кроме этого, указывается, что данная информация была получена Бриггсом 9 января прошлого года и что он осознавал, что ее распространение может нанести «ущерб Соединенным Штатам или принести пользу иностранному гражданину».

При этом не уточняется, какого рода была, предположительно, предоставленная гражданину РФ старшиной ВМС США информация и каким образом он познакомился с российским гражданином.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 15 июля стало известно, что возможности ЦРУ относительно слежки в интернете были расширены в 2018 году.