Москва, , 14:18 — REGNUM Председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому граждане России с 1 января 2021 года смогут устраиваться на работу с электронными трудовыми книжками. Об этом сегодня, 18 июля, сообщает пресс-служба правительства России.

Согласно постановлению, работодатель обязан будет принимать сведения из электронной трудовой книжки при приеме на работу. Граждане смогут посмотреть свою электронную трудовую книжку в личном кабинете на сайте Пенсионного фонда, на портале государственных слуг и в приложениях этих ресурсов на смартфоне.

Кроме того, сведения из цифровой трудовой книжки можно будет также получить в виде бумажной выписки у последнего работодателя, в Пенсионном фонде России (ПФР) и в Многофункциональных центрах (МФЦ).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, электронные трудовые книжки граждан начали формироваться с 1 января 2020 года. Переход на них осуществляется добровольно. Граждане могут подать заявление своему работодателю до 31 декабря 2020 года с требованием далее вести трудовую книжку в электронном формате.