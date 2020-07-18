Москва, , 14:59 — REGNUM Телефонные переговоры провел министр обороны России Сергей Шойгу со своим коллегой из Азербайджана Закиром Гасановым. Об этом 18 июля сообщил источник в военно-дипломатической сфере, его слова приводит РИА Новости.

«В субботу утром по инициативе Баку состоялся телефонный разговор министра обороны Азербайджана Закира Гасанова с главой российского ведомства Сергеем Шойгу», — рассказал источник.

Также он отметил, что во время переговоров проходило обсуждение разных вопросов на тему взаимных отношений двух стран и сотрудничества оборонных ведомств России и Азербайджана.

Кроме этого, как указал источник, Шойгу сообщил своему азербайджанскому коллеге о внезапной проверке боеготовности ВС России.

«Российский министр обороны подчеркнул, что данное мероприятие — плановое, и никак не связано с текущей ситуацией на азербайджано-армянской границе», — подчеркнул он

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 17 июля стало известно, что в России по решению президента РФ Владимира Путина была объявлена внезапная проверка войск.