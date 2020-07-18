Гранд-Рапидс, США, , 13:21 — REGNUM Самым важным вопросом для США и для всего мира в XXI веке может стать реакция американской власти на глобальные амбиции китайской Коммунистической партии. Такое мнение 16 июля высказал генеральный прокурор США Уильям Барр в своей речи в президентском музее Джеральда Р. Форда в Гранд-Рапидс (штат Мичиган), опубликованной на сайте американского ведомства.

Китайская коммунистическая партия ведет нас вперед

«Может оказаться, что самый важный вопрос для нашей страны и всего мира в XXI веке — это реакция Соединенных Штатов на глобальные амбиции китайской Коммунистической партии (КПК)», — заявил Барр.

Также он добавил, что КПК железной рукой правит одной из великих древних цивилизаций мира и стремится использовать огромную силу, производительность и изобретательность народа своей страны для свержения основанной на правилах международной системы и обеспечения безопасности мира для собственной диктатуры в мире.

«То, как США отреагируют на этот вызов, будет иметь исторические последствия и определит, будут ли Соединенные Штаты, и их либерально-демократические союзники продолжать формировать свою собственную судьбу или же КПК и ее автократические данники будут контролировать будущее», — отметил американский генпрокурор.

Кроме этого, Барр уточнил, что генеральный секретарь КПК Си Цзиньпин, централизовавший, по мнению генпрокурора США, власть до такой степени, какой не видел со времен диктатуры Мао Цзэдуна, теперь открыто говорит о том, что Китай движется «ближе к центру сцены», «строит социализм, который превосходит капитализм» и заменяет американскую мечту «китайским решением».

«Китай больше не скрывает свою силу и не выжидает своего часа. С точки зрения ее коммунистических правителей, время Китая пришло», — сказал политик.

Кроме этого, он обвинил правящую Китаем КПК в незаконной конкуренции и усовершенствовании для этого множества хищнических и часто незаконных тактик, таких как валютные манипуляции, тарифы, квоты, государственные стратегические инвестиции и приобретения, кражи и принудительная передача интеллектуальной собственности, государственные субсидии, демпинг, кибератаки и шпионаж.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что против Китая и его действий нужно выступать «единым фронтом» всему миру. Он обвинил Компартию Китая в злонамеренной политике, в том числе в отношении COVID-19.