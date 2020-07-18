Минск, , 11:48 — REGNUM В качестве давления на журналистов в связи с выполнением ими профессиональных обязанностей следует расценивать «попытку создать искусственный ажиотаж» вокруг телеканала ОНТ, заявили 17 июля в пресс-службе белорусского телеканала, комментируя информацию о подаче обращений к представителям данного средства массовой информации представителями штабов кандидатов в президенты Белоруссии.

Зона свободы слова строгого режима Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Напомним, ранее кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская, а также Вероника Цепкало и Мария Колесникова подали обращения к представителям телеканала ОНТ.

Виктора Бабарико. «Этот и другие государственные телеканалы за деньги налогоплательщиков (то есть наши с вами) регулярно нарушают закон о СМИ, предоставляя нам ложные, сфабрикованные сюжеты… Это недопустимо само по себе, но еще и напрямую влияет на предвыборную кампанию — кандидаты появляются на экранах только в неправдоподобном и негативном свете», — сообщается на telegram-канале

В штабе Виктора Бабарико также призвали граждан Белоруссии аналогично воспользоваться своим правом и подать обращение в ОНТ.

В пресс-службе телеканала отметили, что обращения будут рассмотрены в прядке, установленном законом Белоруссии «Об обращениях граждан и юридических лиц», а «организаторов подобных акций» в ОНТ призвали «к личной ответственности за разжигание вражды в обществе и покалеченные судьбы молодых людей».

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее ведущую одной из программ, которая выходит на телеканале «Беларусь 1», отстранили от эфиров после написания ею поста в социальной сети, в котором она выразила отношение к происходящему в стране.

Напомним, в Белоруссии 9 августа состоится основное голосование на президентских выборах. Отметим, что основным соперникам Александра Лукашенко на выборах — Виктору Бабарико и Валерию Цепкало — было отказано в регистрации в качестве кандидатов на пост белорусского лидера. Кроме того, Виктор Бабарико и его сын Эдуард Бабарико находятся в данный момент в тюрьме, равно как и блогер Сергей Тихановский, супруга которого Светлана является кандидатом на пост президента Белоруссии.