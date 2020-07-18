Лондон, , 11:13 — REGNUM Граждане Армении и Азербайджана устроили потасовку в лондонском центральном районе Кенсингтон, где они проводили свои акции по поводу конфликта на границе двух стран. Об этом 17 июля сообщило ВВС.

По данным источника, британское отделение молодёжного союза партии армянской партии «Дашнакцутюн» организовало акцию «против агрессии Азербайджана в отношении Армении» на одной из улиц Кенсингтона.

При этом на другой стороне улицы свою акцию с государственными флагами Азербайджана и фотографиями погибших на армяно-азербайджанской границе проводили представители азербайджанской диаспоры в Лондоне.

В итоге протестующие устроили между собой массовую потасовку, причем армянская сторона обвиняет в ее начале азербайджанскую сторону, а азербайджанская — армянскую. Драка завершилась без вмешательства местной полиции, оставшееся время акции проходили без эксцессов.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 17 июля премьер-министр Армении Никол Пашинян на заседании Евразийского межправительственного совета заявил, что решение армяно-азербайджанской проблемы может быть только мирным.