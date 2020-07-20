Токио, , 14:56 — REGNUM Японские правые националисты требуют от правительства Японии решительных мер в борьбе за территории, которые назначены Японией «своими». Почему японских реваншистов так возмутили поправки, принятые к российской Конституции, рассказывает обозреватель ИА REGNUM Анатолий Кошкин.

Курильские острова Иван Шилов © ИА REGNUM

Японские националисты через свое СМИ «Санкэй симбун» яростно критикуют японское правительство за «мягкотелость». Доходит до того, что раздаются призывы к военному ответу за действия государств — соседей Японии на своих землях. Такой результат воспитания своих граждан в духе реваншизма для Японии закономерен, ведь им с детских лет внушали, что Россия, по мнению Японии, владеет Курильскими островами «незаконно».

А что касается изменений, принятых к российской Конституции, то их аудитория «Санкэй симбун» считает не более чем уловками, которые направлены со стороны коварных русских на то, чтобы выманить у Японии инвестиции. При этом вожделенные, как они называют наши острова, «северные территории» все равно не отдав.

Читайте подробности в статье Анатолия Кошкина «Японские правые требуют от Абэ не слов, а действий в отношении соседей».