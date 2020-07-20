Москва, , 15:07 — REGNUM Некоторые решения Роспотребнадзора вызывают сомнения в чистоте намерений данной организации. Как с точки зрения элементарной безопасности для здоровья можно оценить список стран, в который Роспотребнадзор благословляет отправлять жителей России, обсуждает автор ИА REGNUM Дмитрий Ефимов.

Сомбреро Дарья Драй © ИА REGNUM

Небольшой ряд стран готов принимать туристов из России при минимальном требовании — справки об отсутствии коронавируса. Это Турция, Куба, Доминикана, Мексика, Мальдивы, Хорватия, Египет и Арабские Эмираты. Список несколько странен, прежде всего наличием в нем Мексики, где сохраняется неблагоприятная эпидемиологическая обстановка. В этой стране тест на коронавирус прошли менее 0,1% жителей, там один из самых высоких уровней смертности в мире, и вероятность подцепить там экзотический штамм всё того же вируса весьма велика. А потом и завезти его в Россию. Для этого даже не нужно миллионов туристов.

А что потом? Ведомство Анны Поповой будет бить в набат, объявляя вторую волну пандемии? Что последует за этим, представить несложно: экстремальные карантинные придумки получат законное обоснование, будут легализованы и замаскированная под цифровую образовательную среду удаленка в школах четырнадцати регионов, и новые правила выборов всех уровней… Так с чем мы имеем дело, с необдуманным решением или с биологической диверсией?

Читайте статью Дмитрия Ефимова «Зачем WHO и Попова открывают для россиян Мексику».