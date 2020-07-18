Ереван, , 10:10 — REGNUM Подразделения противовоздушной обороны (ПВО) Нагорного Карабаха сбили утром 18 июля беспилотный летательный аппарат (БПЛА) ВС Азербайджана. Об этом 18 июля сообщает Минобороны республики.

«18 июля примерно в 06:38 (05:38 мск) подразделения ПВО Армии обороны (Нагорного Карабаха — ред.) поразили на северо-восточном направлении линии соприкосновения беспилотный летательный аппарат противника Orbiter-3», — говорится в сообщении и уточняется, что последний совершал разведывательный полет.

Также сообщается, что ВС Армении в настоящее время сохраняют контроль ситуации на передовой и продолжают уверенное осуществление охраны границ республики.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян заявила, что планы Баку по удару по армянской АС показывают степень отчаяния и глубину кризиса сознания руководства Азербайджана.