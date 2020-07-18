Киев, , 09:15 — REGNUM Глава фонда государственного имущества Украины Дмитрий Сенниченко рассказал, как на Украине собираются не допустить российские инвестиции в украинские активы. Об этом Сенниченко написал 17 июля на своей странице в социальной сети Facebook.

Глава фонда госимущества Украины напомнил, что в соответствии с украинским законодательством, запрещено инвестировать в украинские активы деньги российского происхождения, а сам инвестор не может быть из «страны-агрессора» (России — ИА REGNUM).

В качестве примера Сенниченко привел ситуацию с приватизацией гостиницы «Днепр». По словам чиновника, инвестор, выигравший аукцион, сможет получить в собственность гостиницу не ранее, чем пройдет проверку на соответствие требованиям украинского законодательства.

Чиновник рассказал, что для выяснения происхождения денежных средства инвестора, фонд госимущества Украины направил соответствующие запросы в правоохранительные и иные государственные органы. После проверки данных из закрытых и открытых источников, госорганы Украины предоставят выводы о происхождении инвестиционного капитала. Далее фонд госимущества, отталкиваясь от решения «компетентных структур», принимает решение о подписании или не подписании договора купли-продажи с победителем аукциона.

«Сомнительный, из оффшорных зон с непрозрачной структурой собственности и российский капитал не могут участвовать в украинской приватизации. Так же принадлежность в список FATF или ложная информация, представленная участником, — основа для отказа», — добавил Сенниченко.

А если вдруг выяснится, что «победитель аукциона — россиянин, или же его капитал имеет российское или любое другое сомнительное происхождение», то украинский Фонд госимущества не заключит с ним договор купли-продажи. Победителем аукциона будет признан участник, который «показал второй результат, то есть предложил наивысшую сумму, не считая «забракованного» в ходе проверки участника», добавил чиновник. К данному лицу по его словам будет применена аналогичная процедура «проверки на добропорядочность».

Сенниченко также рассказал, что участникам аукциона не будут возвращать залог, внесенный за участие в торгах.

«Независимо от результатов проверки, залог за участие в аукционе в сумме 10% от стартовой цены актива участникам не возвращается». В случае с гостиницей «Днепр» сумма залога составляет более восьми миллионов гривен, которые останутся в государственной казне Украины.

Читайте также: Россия является одним из главных инвесторов для Украины — эксперт

Напомним, в 2019 году бывший министр экономики Украины Виктор Суслов заявлял, что Россия является одним из основных инвесторов в украинскую экономику.